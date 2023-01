Gommern - Frohgemut starteten am Sonntagvormittag die zahlreichen Teilnehmer in die Winterwanderung der Abteilung Turnen des SV Eintracht Gommern. Treffpunkt war wie gewohnt an der Gaststätte „Volkshaus“. Von dort ging es pünktlich in Richtung Vogelsang, wo warme Getränke und Schmalzstullen auf die Wanderer warteten. Mit einem zarten Zuckerguss hatte Frau Holle stellenweise dafür gesorgt, dass die Umgebung wenigstens etwas winterlich anmutete. Die Winterwanderung der Turner, die allen Wanderfreunden offensteht, verfügt über eine jahrzehntelange Tradition in der Ehlestadt. Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause freuten sich viele Gommeraner und Gäste, dass der gewohnte Termin am letzten Sonntag im Januar wieder stattfand.

