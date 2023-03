Königsborn - Aufgrund der Sanierung des Radweges zwischen Heyrothsberge und Königsborn sollte die B 184 nach Volksstimme-Informationen zwischen dem 6. und 24. März an vier Tagen halbseitig gesperrt werden - das ist jetzt aber vom Tisch. Das teilte die Pressestelle des Infrastrukturministeriums in Magdeburg auf Nachfrage der Volksstimme mit.

Geplant war aus Richtung Gommern an den vier Tagen Magdeburg nur über die offizielle Umleitung über Nedlitz, Wörmlitz, Körbelitz und die B1 zu erreichen (oder inoffiziell über Schönebeck). Aus Magdeburg kommend wäre die B 184 während der Bauzeit in Richtung Gommern offen gewesen. So der alte Plan.

Das Konzept müsse noch einmal überarbeitet werden, hieß es jetzt zur Begründung. aus dem Ministerium, warum die Sperrung nun doch nicht stattfindet.

Hintergrund: Der straßenbegleitende Radweg zwischen Königsborn und Heyrothsberge ist stellenweise sehr uneben und soll saniert werden. Dazu sollte die parallel verlaufende Fahrbahn der B 184 in Richtung Magdeburg gesperrt werden.