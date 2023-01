Wird Büdener See doch kein Angelpark?

Warum beim Büdener See noch nichts vom geplanten Angelpark zu sehen ist und was der Berliner Investor über Gerüchte sagt.

Ein See mit mehreren Eigentümern: die ehemalige Kiesgrube von Büden ist längst zum Lebensraum für Flora und Fauna geworden. Nur der Mensch streitet sich um diesen Flecken Erde.

Büden - Als im Mai des zurückliegenden Jahres bekannt wurde, dass der linke Teil des ehemaligen Baggersees am Ortsausgang Büden verkauft wurde und der See künftig kommerziell als Angelpark betrieben werden soll, war die Aufregung im beschaulichen Büden groß. Denn mit den Nutzungsplänen untersagte der neue Eigentümer sowohl das Baden als auch das Hineinführen von Hunden und Pferden in das Wasser. Inzwischen ist der Weg zur Landzunge versperrt, das Betreten verboten. Und tatsächlich haben sich auch die Ideengeber des Angelparks hier zuletzt nur noch selten sehen lassen.