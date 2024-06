serieller Hausbau in giga-Fabrik Nokera in Möckern landet Mega-Auftrag: Stadt Mannheim kauft mehr als 300 Wohnungen

In der Stegelitzer Giga-Fabrik für Gebäude in serieller Holzbauweise in Möckern sollen mehr als 300 Neubauwohnungen für Mannheim entstehen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBG erwirbt Gebäude von Nokera. Das ist ihr bislang größter Ankauf.