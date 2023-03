Die Täve-Schur-Halle in Burg bei Magdeburg soll saniert werden. Vom Bund gibt es Fördergeld, dass aber das Vorhaben teurer macht. Ein Kommentar.

Foto: vs

Burg - Die Sanierung der Täve-Schur-Halle wird vom Bund nur unterstützt, wenn bei den Arbeiten auch an den Klimaschutz gedacht wird. Das ist eine politische Entscheidung. Nun wurde von den Kommunalpolitikern durchgerechnet. Was geben wir aus, was können wir dann über Jahre einsparen?