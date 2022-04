Wo in Burg das Osterfest gefeiert wird

Nach dem Lockdown wird in Burg und den Ortschaften wieder das Osterfest gefeiert. Wo werden Feuer entzündet oder Kinderspaß organisiert?

So viel Stimmung wie 2011, hier mit DJ Holger Drews, erhoffen sich die Initiatoren auch Sonnabend am Kolk.

Burg - Ostern wird nach der Pandemie wieder gefeiert – in der Kreisstadt ebenso wie in den Ortschaften. Bei Feuern, Eiertrudeln oder kleineren Höhepunkten kommen auch in Burg Jung und Alt zusammen. Viele Vereine, Ortschaftsräte und Ehrenamtliche haben sich dafür seit Wochen engagiert.