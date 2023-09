In Fahrtrichtung Hannover ist nun auf der Autobahn 2 in einem langen Abschnitt zwischen Lostau und dem Kreuz Magdeburg mit Behinderungen zu rechnen.

Lostau/Magdeburg - vs

Bis zum 22. September 2023 müssen Fahrer auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover mit Behinderungen rechnen. Zwischen der Anschlussstelle Lostau und dem Autobahnkreuz Magdeburg werden jeweils in der Zeit von 21 bis 6 Uhr Markierungsarbeiten ausgeführt.

Wie die Autobahn GmbH informiert, wird der Verkehr jeweils über einen Fahrstreifen an den Nachtbaustellen vorbeigeleitet. Die Markierungen werden bewusst in den Abend- und Nachtstunden vorgenommen, da in dieser Zeit das Verkehrsaufkommen geringer ist im Vergleich zur hellen Tageszeit.