Wo, wie und wann kann man sich im Jerichower Land auf Corona testen lassen?

Corona-Tests sind derzeit ein rares Gut – Apotheken haben beispielsweise Probleme, ausreichend Tests nachzubestellen, um sie Kunden anbieten zu können, die diese für die 3G- oder 2G-plus-Regelung brauchen. Wo kann man sich im Jerichower Land testen lassen und wie kommt man an einen Termin?

Im Steinhaus in Burg werden nun auch Corona-Tests durchgeführt. Montags geht es sogar schon um 5 Uhr morgens los, damit sich Arbeitnehmer vor dem Job testen lassen können.

Burg - Es gibt im Landkreis drei Apotheken, bei denen man einen Corona-Test durchführen lassen kann. Dies sind die Adler-Apotheke in Parey, die Neue Flora-Apotheke in Burg und die Park-Apotheke in Burg.