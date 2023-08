Schlägereien in Berliner Freibädern haben die Videoüberwachung aktuell gemacht. Auch die Burger Innenstadt wurde eine Zeit lang überwacht. Wie ist die Lage jetzt?

Wo wird in Burg mit Kameras beobachtet?

Burg - Im Sommer 2014 wurden die ersten Videokameras in Burg installiert. An fünf Standorten wurde die Innenstadt überwacht. Damit wollte die Polizei den Anstieg der Straftaten zurückdrängen. Das hatte Erfolg, die Kameras, unter anderem am Gummersbacher Platz wurden wieder abgebaut. Wie ist die Situation jetzt?

„Die Überwachung im Bereich Schartauer Straße wurde damals durch die Polizei aufgrund eines erhöhten Verbrechensaufkommens installiert. Nachdem dieses zurückgegangen war, musste diese wieder abgebaut werden“, so Stadtsprecher Felix Malter gegenüber der Volksstimme.

Vandalismus in der Innenstadt ging zurück

In der Tat wertete die Polizei die Videoüberwachung als Erfolg. „Der Vandalismus ist spürbar zurückgegangen“, sagte der damalige Revierleiter Dietmar Schellbach schon nach einem Monat. Und im Innenministerium wurde das Projekt auch als Erfolg gefeiert. „Sowohl der grundsätzliche Rückgang der Kriminalitätsbelastung an den überwachten Orten als auch der positive Einfluss auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung führen zu einer positiven Gesamteinschätzung dieser Maßnahme“, hieß es aus Magdeburg.

Auf Hinweistafeln wie hier am Weinberg wird auf die Videoüberwachung aufmerksam gemacht. Foto: Thomas Pusch

Aktuell gibt es in Burg von städtischer Seite Videoüberwachung nur in den Parkanlagen und die auch nur nachts. Für weitere Kameras sieht die Stadt derzeit auch keinen Bedarf.

Stadt sieht keinen weiteren Bedarf

„Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Videoüberwachung in Deutschland sind sehr hoch“, so Malter. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte einzelner müsse der zu überwachende Bereich durch ein übermäßig hohes Vorkommen an strafrechtlich relevanten Taten gekennzeichnet sein, ansonsten werde dem Schutz der individuellen Persönlichkeitsrechte ein höherer Wert beigemessen.

„Da es in Burg keinen Bereich gibt, der die genannten Anforderungen erfüllt, ist hier aktuell keine Überwachung geplant“, fasst er zusammen.

Die verstärkten Straftaten wie Körperverletzung und Sachbeschädigung vor allem in der Schartauer Straße waren 2014 der ausschlaggebende Punkt für die Installation der Videoüberwachung. Auch die Zahl der Polizeieinsätze hatte zugenommen.

Rechtliche Hürden liegen hoch

In der Tat sind die Hürden für eine Videoüberwachung hoch, wie auch Michael Steenbuck, Sprecher des Landgerichts Stendal, erklärt. „Die Frage nach der Zulässigkeit von Videoüberwachungen ist recht komplex und mit vielen Wertungsspielräumen verbunden“, so der Jurist.

Wichtiger Begriff ist das Allgemeine Persönlichkeitsrecht, wozu auch das Recht am eigenen Bild gehört. Und da komme es wiederum auf die Situation an. „Es macht einen Unterschied, ob sich die Kamera auf einen öffentlich zugänglichen Straßenraum richtet, nur auf das eigene Grundstück oder in das Schlafzimmer des Nachbarn“, erläutert Steenbuck.

Blick aufs Bahnhofsgebäude

Videoüberwacht werden in Burg allerdings nicht nur die Parkanlagen. Auch am Bahnhof sind Videokameras installiert. „Das Bahnhofsgebäude hat die DB bereits 2008 verkauft“, so Bahnsprecher Jörg Bönisch. Eigentümer des Gebäudes ist die Burger Bahnhofs GmbH. Mit der Verwaltung wurde die Wohnungsbaugesellschaft Burg (Wobau) betraut.

„Die Videoinstallation hat geholfen“, so deren Geschäftsführerin Bärbel Michael zur Volksstimme. Zur Landesgartenschau 2018 seien die Kameras angebaut worden, auch um den Fahrgästen ein sicheres Gefühl zu geben. Seit dem seien nur minimalste Schäden an dem Gebäude entstanden.

Das Bahnhofsgebäude wird seit der Landesgartenschau 2018 videoüberwacht. Das wird als Erfolg angesehen. Foto: Thomas Pusch

Videoüberwachung hat die Bahn in ihren Zügen, so auch in der RB 40, die Burg mit Magdeburg und Braunschweig verbindet. Das gilt auch für die Odeg, die im RE 1 von Magdeburg nach Berlin Kameras installiert hat.

Die Polizei hält nach wie vor viel von der Videoüberwachung. „Durch polizeiliche Videoüberwachungen konnten unter anderem Gefahrenlagen und Straftaten erkannt werden, welche durch den sofortigen Einsatz von Einsatzkräften auch am Fortgang gehindert wurden“, so Jeannine Stage-Breuer von der Polizeiinspektion Stendal. Derzeit seien die Voraussetzungen für erneute polizeiliche Überwachungen nicht erfüllt.