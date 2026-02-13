Stadt muss Entscheidung treffen Wochenmarkt in Burg vor dem Aus? Betreiber sieht viele Probleme, will aber weitermachen
Die Zukunft vom Wochenmarkt in Burg ist ungewiss: Der Vertrag von Stadtverwaltung und Betreiber läuft aus, die Organisation wird zunehmend schwerer. Warum, das sagt die Deutsche Marktgilde.
13.02.2026, 19:15
Burg - Zweimal in der Woche werden frisches Obst und Gemüse, Fleischerei-Spezialitäten sowie Pflanzen und noch mehr auf dem Markt in der Innenstadt von Burg angeboten. Doch die Zukunft vom Wochenmarkt ist ungewiss.