Die Zukunft vom Wochenmarkt in Burg ist ungewiss: Der Vertrag von Stadtverwaltung und Betreiber läuft aus, die Organisation wird zunehmend schwerer. Warum, das sagt die Deutsche Marktgilde.

Wochenmarkt in Burg vor dem Aus? Betreiber sieht viele Probleme, will aber weitermachen

Blick auf den Magdalenenplatz: Hier ist in der Burger Innenstadt zweimal in der Woche ein Wochenmarkt eingerichtet.

Burg - Zweimal in der Woche werden frisches Obst und Gemüse, Fleischerei-Spezialitäten sowie Pflanzen und noch mehr auf dem Markt in der Innenstadt von Burg angeboten. Doch die Zukunft vom Wochenmarkt ist ungewiss.