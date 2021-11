Wochenrückblick 22. bis 26. November: Das haben Sie im Jerichower Land verpasst

Jerichower Land - Den Anfang der Woche bildeten immer noch die Spannungen im Norden des Jerichower Landes. Genthiner und Havelberger hatten am Wochenende zuvor ihren Willen nach einer 24-Stunden- Medizinversorgung in ihren Städten mit einer Demonstration Nachdruck verliehen.

In Burg bestimmten die verschiedenen Veranstaltungen zum internationalen Vorlesetag die Berichterstattung. Mitte der Woche dann der große Knall:

Corona schlug erneut hart im Landkreis ein. Auch ein abermaliger Unfall auf der Autobahn 2 sorgte für Aufsehen und viele Kommentare unter den Facebookseiten der Volksstimme. Es wurde keine Rettungsgasse gebildet.

Zumindest eine spannende Nachricht kam aus Genthin. Der historischer Fischtransporter „Lina-Marie“ wird in der Stadt zurzeit generalüberholt.

Und auch die Frage kam auf, was die Band Rammstein eigentlich mit dem Jerichower Land zu tun hat. Auf jeder Tour der Metalrocker darf ein ganz besonderer Gegenstand aus Burg nicht fehlen:

Für ein großes Echo sorgte auch die Geschichte einer Schülerin aus Grabow. Trotz Lehrermangel und 1,9er-Abi wurde sie nicht für ein Lehramtsstudium zugelassen.

Zum Wochenende dann die traurige Gewissheit: Die Poststelle in Burg steht entgültig vor dem Aus. Immerhin auch eine gute Nachricht aus dem weltweiten Netz. Eine versteckte Funktion bei Google Earth lässt beeindruckende Satellitenbilder aus dem All zum Vorschein kommen. So haben Sie das Jerichower Land wohl noch nie gesehen:

Die ältesten Aufnahmen stammen im Übrigen schon aus dem Jahr 1984! Haben Sie zu der Zeit geahnt, dass ein Satellit über Ihnen Fotos schießt?

Ohne zertifizierte Corona-Schnelltests wird in den nächsten Wochen wohl nichts gehen – egal ob 2G+ oder 3G, Tests bestimmen den Alltag. Damit der durch fehlende Anlaufstellen nicht unnötig kompliziert wird, arbeiten Kommunen und private Anbieter am Aufbau von Drive-ins und stationären Corona-Testzentren.

Im Impfzentrum in Genthin gibt es derweil Probleme:

Neben dem Thema Corona wird in Genthin wohl auch der Bürgermeisterposten in der kommenden Woche hohe Wellen schlagen. Die Stimmung unter den Ortschaftsräten heizt sich weiter auf. Ein gemeinsamer Brandbrief an den Genthiner Bürgermeister führt zu Gesprächen, aber tatsächlich tut sich nichts. Die Situation eskalierte weiter.