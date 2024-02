Am Weidenweg in Hohenwarthe soll eine noch freie Fläche zur Bebauung freigegeben werden.

Hohenwarthe. - Nach knapp 30 Jahren nach der Erstplanung und Bebauung ist das Bau- und Wohngebiet am Weidenweg nördlich der Bruchstraße in Richtung Mittellandkanal in Hohenwarthe nochmals einer aktualisierten Planung unterzogen worden. Dabei geht es um eine gut 4,1 Hektar große Freifläche mitten im Wohngebiet, für die nun Erschließung und Bebauung möglich gemacht werden sollen.

Nach Ortschaftsrat und Bau-/Umwelt und Verkehrsausschuss hat nun auch der Haupt- und Finanzausschuss die Änderungs- und Ergänzungspläne zur Kenntnis genommen. Dem Gemeinderat liegt das Vorhaben am 13. Februar zur Entscheidung vor. Das gesamte Verfahren läuft bereits seit vorigen Sommer. Während der öffentlichen Auslage der Pläne hatte es keine Anregungen und Bedenken gegeben.

Der Urplan für den Weidenweg war im Mai 1995 verbindlich in Kraft getreten. Im Umfeld der ins Auge gefassten Freifläche mit drei Grundstücksflächen gibt es bereits Wohnhäuser, Gebäude, teils Gewerbe und Carports. Da die drei für eine Bebauung gedachten Grundstücke auch straßenmäßig erreichbar und für Strom, Abwasser, Wasser, Gas oder Internetleitungen erschlossen werden müssen, sind neue Wohnwege geplant

Der Verkehrsfluss in das und aus dem Planungsgebiet ist demnach über drei Seiten Eulenbruch, Modderspitze und Weidenweg gewährleistet.

Untersucht wurde die Fläche etwa, ob hier die unter strengem Schutz stehende Zauneidechse vorkommen könnte. Laut einem Begehungsprotokoll von Anfang Januar 2024 mit dem Bauherren stellte ein Fachmann fest, dass ein Vorkommen in dem Gebiet ausgeschlossen werden könne. Es fehle trotz Begrünung und Bewuchs an optimalem Lebensraum.

Das Landesamt für Archäologie vermerkte in seiner Stellungnahme zu den Plänen, dass im Gebiet am Weidenweg bereits Anfang des 20. Jahrhunderts Besiedlungsspuren und ein Gräberfeld aus der vorrömischen Eisenzeit entdeckt wurden. Das ist die Zeit von 800 bis 350 vor Christus. Wie weit sich das Gräberfeld zieht, ist aus Sicht der Landesarchäologen unklar. Es könnte aber eine Größenordnung haben. Bei Schermen wurde ein vergleichbarer Fund gemacht. Das Gräberfeld dort zog sich über eine große Fläche. In der Nähe wurde dann eine Siedlung gefunden. Das könnte am Weidenweg in Hohenwarthe auch passieren. Was dann?

Das Amt stimmt dem Bauvorhaben zu, obwohl die Bautätigkeit erhebliche Eingriffe in das archäologische Kulturdenkmal bedeuten würden. Die Landesarchäologen erwarten aber, dass baubegleitend eine archäologische Dokumentation für die Wissenschaft und Nachwelt ermöglicht werden.

Stimmt der Gemeinderat dem Plan zu, kann er veröffentlicht werden und tritt damit in Kraft. Liegen dann Baugenehmigungen vor, kann gebaut werden.