Bau von Einfamilienhäusern: Schotterbeete sind hier nicht erlaubt

Seine Zustimmung zu weiteren Plänen für den Bau von Einfamilienhäusern in Lostau hat der Gemeinderat Möser gegeben - mit einer Bedingung.

Lostau - Am Ende der Heidestraße und auf aktuellen Grünflächen nahe der Straße Waldesruh in Lostau sollen weitere Wohnhäuser gebaut werden.

Statt einem sollen vier Häuser entstehen

0,7 Hektar umfasst das Gebiet in der Heidestraße, auf dem jetzt insgesamt vier weitere Einfamilienhäuser gebaut werden sollen. Die Fläche befindet sich am Ende der Heidestraße, auf Höhe des Burgenser Weges.

Im Norden schließen sich im Verlauf der Straße Einfamilienhäuser an. Im Westen befinden sich ebenfalls Einfamilienhäuser. Nördlich und südlich wird das zur Bebauung vorgesehene Grundstück zudem von Wald umgeben.

Die jetzt im Gemeinderat Möser beschlossene Änderung war notwendig, weil hier ursprünglich das gesamte Grundstück nur für die Bebauung mit einem Wohnhaus vorgesehen war. Aus der Beschlussvorlage geht nun hervor, dass sich die Lebensumstände der Grundstückseigentümern geändert hätten. Daher wolle sie das bestehende Baufeld erweitern, so dass hier vier weitere Einfamilienhäuser gebaut werden können.

Dem stimmten die Gemeinderäte zu. Damit kann so genanntes Planungsrecht geschaffen werden, das Voraussetzung für die Bebauung mit den Einfamilienhäusern ist.

Ebenfalls die Zustimmung der Gemeinderäte fand ein Entwurf des Büros für Stadt-, Regional- und Dorfplanung der Diplomingenieurin Jaqueline Funke aus Irxleben. Er sieht für den Bereich südwestlich der Straße Waldesruh in Lostau eine Bebauung vor.

Insgesamt 1,45 Hektar Fläche umfasste das Baugebiet „Waldesruh“ eigentlich einmal. Ursprünglich waren in der Planung der Gemeinde Möser hier einmal 16 Bauplätze vorgesehen. Doch die Eigentumsstrukturen hier seien „zersplittert“, heißt es im Entwurf des Ingenieurbüros. Alle 16 Bauplätze seien deshalb nicht umsetzbar.

Auf einer Teilfläche des Bereiches sollen jetzt vier Bauplätze entstehen können. Eine weitere „Verdichtung“, sprich der Bau weiterer Wohnhäuser, sei später nicht ausgeschlossen.

Im vorgesehenen Gebiet befinden sich aktuell eine Obstplantage, Gärten und ein Wochenendhaus. Nur ein Garten werde bewirtschaftet, ist im Entwurf nachzulesen.

An die für eine Bebauung vorgesehene Fläche grenzen im Norden und Nordwesten bestehende Einfamilienhäuser an. Nordöstlich davon befindet sich der Friedhof der Ortschaft Lostau. Im Südwesten grenzen eine Grünlandfläche sowie die Lindenstraße (Landesstraße 52) an das Gebiet.

Vorgesehen ist das Baugebiet „Waldesruh“ als allgemeines Wohngebiet, das heißt überwiegend für Wohnzwecke. Grundsätzlich dürfen in solchen Gebieten neben Wohngebäuden aber auch Läden und gastronomische Einrichtungen entstehen. Auch nichtstörende Handwerksbetriebe sind erlaubt sowie kirchliche, sportliche oder kulturelle Anlagen.

Geplant ist der Bau von Einfamilienhäusern, die zwei Vollgeschosse haben dürfen. Einzel- und Doppelhäuser sollen hier entstehen dürfen. Diese sollen auf maximal zwei Wohneinheiten pro Gebäude beschränkt sein. So soll jedoch die Möglichkeit bestehen, „durch Einliegerwohnungen ein Mehrgenerationenwohnen“ zu schaffen.

Beim Bau muss drei Meter Abstand gehalten werden, jeweils zu den Außengrenzen der Grundstücke und auch zur Straße. Letzteres solle durch „die Anlage von für Einfamilienhausgebiete typischen Vorgärten“ gesichert werden, heißt es im Entwurf.

Das neue Wohngebiet soll über die Straßen Waldesruh und Lindenstraße erreichbar sein.

Begrünung gefordert, Kiesbeete verboten

Aus dem Entwurf des Bebauungsplanes ergibt sich auch, dass die nicht bebauten Flächen mit Ausnahme von Terrassen, Zufahrten und Zugängen zu den Gebäuden gärtnerisch zu gestalten sind. Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen sollen der Auflockerung des Gebietes durch eine Begrünung dienen, heißt es dort. Kies- und Schotterbeete hingegen seien nicht erlaubt, da diese zur Aufheizung des örtlichen Klimas beitragen und sich negativ auf das Kleinklima auswirken würden.

Der Plan zur Bebauung des Gebietes Waldesruh soll jetzt öffentlich ausgelegt werden. Behörden, so genannte Träger öffentlicher Belange und Einwohner können dann Anregungen dazu geben.