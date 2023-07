Wohnen in Burg bei Magdeburg: Plattenbau am Südring wird saniert

Burg - Die Plattenbau-Sanierung in Burg bei Magdeburg geht weiter: Während in luftiger Höhe die Betonteile der alten Balkonbrüstungen abgeklopft und sauber entfernt werden, werten Heino Näth, Vorstand der Burger Wohnungsbaugenossenschaft (BWG), und Planerin Manuela Schulz die bisherigen Arbeiten an dem markanten Wohnblock an der Kreuzung Magdeburger Chaussee/Tack-Ring aus.