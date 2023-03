Einfach so an der Burger Schwimmhalle im Camper stehen oder auf richtigen dafür angelegten Plätzen? Oder das Areal als Kleinod belassen? Die Meinungen gehen auseinader.

Burg - Ob an der Burger Schwimmhalle Stellplätze für Reisemobile geschaffen werden, ist wieder offen. Der Hauptausschuss des Stadtrates hat einem Antrag der CDU/FDP-Fraktion mehrheitlich zugestimmt, das Thema noch einmal in den Bau- und Ordnungsausschuss zu verweisen. Dort sollen nun alle Für und Wider des Vorhabens abgewogen und auch der Schotterparkplatz an der Kirchhofstraße gegenüber der Einsteinschule mit in die Waagschale geworfen werden. Einen Teil der Fläche hatte die Stadtverwaltung zusätzlich als Kurzzeitplätze für Wohnmobile angeboten, ohne allerdings dort investieren zu wollen. Die Meinungen zu der Fläche gehen allerdings weit auseinander. Einige Stadträte in allen Fraktion halten das Areal auch dafür geeignet, andere wiederum gar nicht.