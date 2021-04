Wohnungsbaugesellschaft investiert knapp eine Million Euro für Sanierung im Kalitzer Weg 20

Loburg (sze)

Die Wohnungsbaugesellschaft Möckern möchte noch in diesem Jahr einen Wohnblock im Kalitzer Weg in Loburg sanieren. Es geht um die Hausnummer 20, das Gebäude gleich rechts neben der leerstehenden Schule. Die Maßnahme erfolgt im bewohnten Zustand, kein Mieter muss deswegen ausziehen.

25 Prozent Zuschuss aus KfW-115-Förderung

Vorgesehen ist nach Angaben des Wobau-Geschäftsführers Gerald Köhler, das Dach zu erneuern, die Fassade und die Balkone zu sanieren, sowie die Heizung und die Fenster zu erneuern. Ziel sei es, massiv Energie einzusparen. Geplant ist, das Gebäude zu einem sogenannten KfW-115-Effizienzhaus zu machen. Entsprechend rechnet die Wohnungsbaugenossenschaft mit einem Fördergeld-Zuschuss in Höhe von 25 Prozent durch die KfW-Bank. Fast eine Million Euro soll die Maßnahme kosten.

Die Mieter waren bereits über die geplanten Maßnahmen informiert worden, so Wobau-Chef Köhler. In dem Mehrgeschosser befinden sich 24 Wohnungen, bis auf zwei Wohneinheiten sind alle belegt. Die Immobilie ist bei den Mietern beliebt. Die Wohnungen zeichnen sich durch einen sehr guten Zuschnitt und Zustand aus, so Köhler. Alle verfügen über einen Balkon nach Süden.

Der Bau wurde 1995 neu errichtet und hebt sich durch zahlreiche architektonische Elemente von den üblichen Standardplattenbauten ab. Der Architekt habe umfassend mit Dachvorsprüngen, Giebeln, Dachausstiegsbalkonen mit Holzbalkon gearbeitet. „Sehr schön, aber auch sehr teuer“, sagt der Wobau-Geschäftsführer. Auch im Wohngebiet Möckern finden sich Mietshäuser in diesem Stil, ebenfalls von diesem Architekten errichtet.

Ausführung noch in diesem Jahr geplant

Nach 25 Jahren allerdings müsse man sich überlegen, ob man die Wohnungen dem aktuellen Standard anpasst, so Köhler. Außerdem hatte der Sturm „Kyrill“ das Dach im Jahr 2007 halb abgedeckt. Entweder man beschließe, in das Objekt nicht mehr zu investieren oder aber richtig. Nicht zuletzt die gute Lage mit Natur, Geldinstitut und Einkaufsmöglichkeiten „gleich um die Ecke“ sprächen für Letzteres. Köhler spricht bei der Maßnahme vom wichtigsten Vorhaben der Wobau in Loburg in diesem Jahr.

Derzeit läuft die Vorbereitung der Auftragserteilung. Die Arbeiten sollen dieses Jahr noch fertig gestellt werden. „Wir gehen davon aus, dass wir die Wohnungen danach nachhaltig vermieten können“, so Gerald Köhler. Gemeint sind damit die bislang leerstehenden Einheiten. Mieter müssen nicht fürchten, sich wegen der Sanierung eine Ausweichbleibe suchen zu müssen.

Ganz ohne Beeinträchtigung werden die Mieter wohl nicht bleiben, wenn es losgeht. Beim Austausch der Fenster etwa, oder wenn die Balkone saniert werden. Sobald die Fassade erneuert wird, dürfte zudem vor den Fenstern eine Schutzfolie flattern. Die meisten Inhalte der Maßnahme wurden den Mietern zuvor bereits angekündigt. Nach Prüfung der Fördermöglichkeiten steht nun fest, dass im Sommer auch die Heizungsanlage ausgetauscht wird.

Aktuell liegt der Wohnungsleerstand der Wohnungsbaugesellschaft Möckern stadtübergreifend bei 16 Prozent.