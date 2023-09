Der Wolf streift durch die Region Burg. Jetzt wurde ein Einzeltier wieder bei Parchau in der Nähe des Naherholungsgebietes gesehen. Das weckt Erinnerungen an 2019.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Parchau - Ein Unbekannter ist der Wolf in Parchau oder Burg keinesfalls. Nicht nur Jäger haben die Raubtiere in den vergangenen Jahren in der Region zwischen Ihleburg, Parchau, Schartau und Niegripp gesichtet, auch Bungalowbewohner in der Nähe des Sees. Jetzt ist wieder ein Einzelgänger beobachtet worden – auf einem Acker neben dem Feriengebiet. Das Foto machte in den zurückliegenden Tagen schnell die Runde. Vor allem, weil das Raubtier am hellerlichten Tage über das Feld wechselte.