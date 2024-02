Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg/Genthin. - Mehr als 200 Wölfe leben in Sachsen-Anhalt. Das geht aus dem Monitoring des Wolfskompetenzzentrums (WKZ) Iden für das Jahr 2022/23 hervor, 14 mehr als im Jahr zuvor. Werden die so genannten grenzüberschreitenden Tiere hinzugezählt, sind es knapp 230 Isegrims. Damit ist der Bestand stabil – vor allem im Norden und Osten unseres Bundeslandes. Die Zunahme an Wölfen fällt jedoch geringer aus als in früheren Jahren. Zwischen 2020/21 und 2021/22 war die Zahl der Wölfe noch um 30 gestiegen (von 157 auf 187).