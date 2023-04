Die Zahl der Wolfsübergriffe an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg nimmt zu. In den vergangenen Wochen wurden in den Bereichen Tucheim und Paplitz/Ziesar Schafe und Esel gerissen. Hobbytierhalter sind beunruhigt.

Burg/Tucheim/Paplitz/Ziesar - Pia May ist noch immer fassungslos. Kaum hatte sie erfahren, dass eine Eselstute zwischen Paplitz und Ziesar Opfer einer nächtlichen Wolfsattacke wurde, machte sie sich schon Sorgen um ihre drei Esel in der so genannten Eulenmühle bei Ziesar. Die Tiere weiden dort gern. Und Tatsache: Es dauerte nur wenige Tage, bis ein mehr als 200 Kilogramm schwerer Esel nahezu aufgefressen wurde. Ein weiterer wurde im Hinterteil so schwer verletzt, dass er schließlich eingeschläfert werden musste. Eine Heilung wäre nicht mehr möglich gewesen. Der dritte, zur Familie gehörende Esel wurde sicherheitshalber nach Paplitz gebracht, wo er den Schock erst einmal überwinden muss. „Soll das jetzt so weiter gehen? Und wer hilft uns“, fragt Pia May. Der zuständige Wolfsexperte aus dem Bereich Brandenburg/Berlin habe die Risse begutachtet und nach dem äußeren Erscheinungsbild bestätigt, dass die Esel durch Wölfe angegriffen worden seien. Genauere Untersuchungsergebnisse würden noch folgen. Allerdings seien die Chancen auf Entschädigung mehr als gering.