Burg/Leitzkau - Das Logistikbataillon 171 besteht seit 20 Jahren. Zu ihm gehört Stabsfeldwebel Florian Hennings aus Leitzkau. Der Volksstimme erzählt er Episoden aus zwei bewegten Jahrzehnten in Uniform.

„Wir wollen 20 Jahre internationales Krisenmanagement würdigen und gleichzeitig auch eine Feier für uns von uns geben“, so Kommandeur Thorsten Fennel gegenüber der Volksstimme. Der Oberstleutnant steht seit dem vergangenen Jahr an der Spitze des Bataillons. „Jeder meiner Vorgänger war mehrmals mit dem Bataillon im Auslandseinsatz“, erklärt er.

Erst sollte es nur Wehrdienst sein

Mehrmals im Auslandseinsatz, das war auch Stabsfeldwebel Florian Hennings. Als seine Zeit bei der Bundeswehr begann, gab es das Logistikbataillon noch gar nicht. „Ich wurde am 2. April 2002 einberufen“, erzählt er in seinem Büro in der Clausewitz-Kaserne. Zum Grundwehrdienst ging es für den geborenen Pritzwalker ins pfälzische Germersheim, nicht gerade heimatnah. „Heimatnah gab es bei mir nie“, meint er schmunzelnd. Den Rest des Wehrdienstes absolviert er in Ahlhorn bei Bremen.

Florian und Cindy Hennings am Poetto, dem Stadtstrand bei Cagliari auf Sardinien. Thomas Pusch

2003 fällt er die Entscheidung, Zeitsoldat zu werden, wurde zum Ersten Mechaniker in der Fahrbereitschaft. Sein Vorgesetzter hatte ihm dazu geraten. Etwas später ist es wieder ein Vorgesetzter, der ihn zu einem weiteren Karriereschritt anstößt, 2006 wird Hennings Feldwebel.

Dienste auf der Insel Kreta

Sein Standort ist mittlerweile der Fliegerhorst im nordfriesischen Stadum-Leck. Doch es sollen noch viele weitere Standorte kommen. 2008 und 2009 ist er auf Kreta, unter anderem beim Deutschen Übungskontingent. „Dort wird live auf Drohnen geschossen“, erklärt er.

Weihnachten ohne die Familie

Ein Jahr später folgt sein erster Auslandseinsatz. Er verabschiedet sich von Ehefrau und fünfjähriger Tochter. Es geht für vier Monate nach Usbekistan, fünf Kilometer von der afghanischen Grenze entfernt. „Da hat zu der Zeit richtig die Luft gebrannt“, erinnert er sich. Angst habe er nicht gehabt, weil er nicht an vorderster Front im Einsatz war. Für die Familien sei es aber durchaus schwer gewesen.„Telefonieren war so gut wie unmöglich, die Internetverbindung schlecht und die Frauen hatten zu der Zeit noch gar keine Unterstützung bekommen“, zählt er auf. Im November 2011 geht es wieder nach Usbekistan. Das erste Weihnachten mit dem im Mai geborenen Sohn verpasst er. „Das war schon ganz komisch“, sagt er nachdenklich. Als er im März nach Hause kommt, ist seine Ehe kaputt. „Die hat es nicht ausgehalten“, benennt er eine negative Folge des Soldatenlebens.

Im Oktober 2013 folgt der dritte Einsatz in Usbekistan, doch schon zwei Monate später geht es wieder zurück. „Im Januar begann für ihn und seiner neuen Freundin, eine Soldatin, eine Verwendung in einem Standort auf Sardinien“, erzählt er.

Schwerer und interessanter Einsatz in Italien

Dort werden Luftkampf und Bombenabwurf geübt. Er ist als Schirrmeister für die Fahrzeuge verantwortlich. Fast vier Jahre waren sie dort, wohnten 100 Meter vom Meer entfernt. „Ein schwerer, aber interessanter Dienst, eine ganz, ganz tolle Zeit“, fasst er zusammen.

Seit Herbst 2017 ist er in Burg. Mittlerweile sind sie verheiratet, haben eine Tochter und einen Sohn. Zu Hause sind sie in Leitzkau.

Für sich besten Beruf gefunden

Seine Funktion als Kompaniefeldwebel, auch Spieß genannt, gefällt ihm. Er will für die Soldaten da sein, ihnen Ratschläge nicht nur im militärischen, sondern auch im menschlichen Bereich geben. Er könnte sich aber auch eine erneute Verwendung wie auf Sardinien gut vorstellen, vielleicht wieder Italien, vielleicht in den USA.

Hennings ist 42 Jahre alt, seit 21 Jahren bei der Bundeswehr, ein halbes Leben. Was bedeutet ihm die Armee? „Ich bin Berufssoldat mit Herz und Seele“, sagt er. Natürlich habe er auch andere Interessen, so sei er Jäger und Hundeführer, ein Beruf in der Forst wäre auch möglich gewesen. Zusätzlich spiele ich auf Weihnachtskonzerten und kleineren Veranstaltungen auf einer Trompete, da die Musik ein angenehmen Ausgleich gibt. „Aber als Patriot, und damit ist einfach die Liebe zum Vaterland gemeint“, so Hennings, „ist das der beste Beruf für mich.“