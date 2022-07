Zentren des Glasfasernetzes: Ausbau in den einzelnen Orten der Gemeinde Möser geht sichtbar voran

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser setzte nach eigenen Angaben ein „sichtbares Zeichen für den Netzausbau“ jetzt in den Ortschaften der Gemeinde Möser. 60 Tonnen Material wurden beim Aufstellen der Hauptverteiler verbaut.

Da schwebt er ein, ein Hauptverteiler des Unternehmens Deutsche Glasfaser in Möser.

Möser (vs/np) - Alle notwendigen Hauptverteiler für das Glasfasernetz der Deutschen Glasfaser in der Gemeinde Möser sind jetzt in den Ortschaften gesetzt. Das teilte Gemeindebürgermeister Bernd Köppen (parteilos) mit. Die Gemeinde sei darüber vom Unternehmen informiert worden. „Damit kann die Erschließung unserer Gemeinde mit einem Glasfasernetz beginnen“, so Köppen weiter.