Sachbeschädigung vor dem Amtsgericht Burg Zickenkrieg oder Racheakt aus Eifersucht?
Eine 36-Jährige hat wegen Sachbeschädigung vor dem Amtsgericht Burg gestanden. Sie behauptet, Opfer eines Zickenkriegs zu sein. Es gibt eine Zeugin, die die Sachbeschädigung gesehen haben will. Was stimmt?
28.10.2025, 19:55
Burg - Die Fahrerseite eines Kia mit einem Schlüssel zerkratzt, einen Sachschaden von 3.300 Euro verursacht. Das wird einer 36-Jährigen in der Anklageschrift vorgeworfen. Geschehen sein soll das vor fast zwei Jahren, am 30. November 2023. Die Frau streitet die Vorwürfe ab, vermutet einen ganz anderen Hintergrund.