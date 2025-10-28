Eine 36-Jährige hat wegen Sachbeschädigung vor dem Amtsgericht Burg gestanden. Sie behauptet, Opfer eines Zickenkriegs zu sein. Es gibt eine Zeugin, die die Sachbeschädigung gesehen haben will. Was stimmt?

Die Angeklagte soll mit einem Schlüssel ein Auto zerkratzt haben.

Burg - Die Fahrerseite eines Kia mit einem Schlüssel zerkratzt, einen Sachschaden von 3.300 Euro verursacht. Das wird einer 36-Jährigen in der Anklageschrift vorgeworfen. Geschehen sein soll das vor fast zwei Jahren, am 30. November 2023. Die Frau streitet die Vorwürfe ab, vermutet einen ganz anderen Hintergrund.