Zu wenig Platz: Aldi treibt Umbaupläne für Supermarkt in Burg voran

Das Objekt ist in die Jahre gekommen, der Platz ist begrenzt: Discounter Aldi plant Veränderungen in seiner Filiale in Burg.

Burg - Die Aldi-Filiale an der Zibbeklebener Straße in Burg ist in die Jahre gekommen. Der Lebensmitteldiscounter treibt deshalb Umbaupläne für den Markt voran, der seit dem Jahr 1991 betrieben wird. Allerdings sei man Mieter und daher nicht völlig frei in den Entscheidungen, heißt es auf Nachfrage von einer Unternehmenssprecherin. „Dennoch arbeiten wir daran, unseren Markt für unsere Kundinnen und Kunden zu optimieren, um ihnen das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten.“