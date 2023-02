Traditionself kommt ins Sportforum Zum 100. Geburtstag gratuliert der 1. FCM in Gommern

In vier Wochen feiert der Vereinsfußball in Gommern seinen 100. Geburtstag. Diverse Höhepunkte begleiten das Jubiläumsjahr. Die Traditionself des 1. FC Magdeburg tritt am 26. Mai gegen die Oldies des SV Eintracht an.