Zum internationalen Geocaching-Tag werden in Burg versteckte Schätze gesucht

Burg - „Suchen Sie nach dem Weg?“ Eine ältere Dame mit Hund an der Leine lächelt freundlich. Bei der Erklärung, dass es sich hier um einen Geocaching-Test handelt, schaut sie irritiert, wünscht aber noch viel Spaß bei der Suche. Obwohl es Geocaching schon seit 21 Jahren gibt, ist die Hobby-Schatzsuche noch längst nicht so bekannt, dass jeder weiß, worum es sich handelt. Am 21. August findet der internationale Tag des Geocaching statt. Zu diesem Anlass schaute die Volksstimme sich in Burg um, was es hier zu finden gibt.