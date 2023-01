Zum Stadtjubiläum spielt der Heimatverein Gommern mit dem Feuer

Gommern - Genug gespielt! Das gilt jedenfalls im Heimatverein Gommern. Die Sonderausstellung „Wir spielen“ wird in Kürze abgebaut. Puppen, Brettspiele und Spielzeugautos wandern zurück in den Fundus oder gehen wieder an ihre Leihgeber. In ihrer Einladung zum Mitmachen war die Sonderausstellung ein Favorit bei den Besuchern gewesen. Ob Baukasten, Vier gewinnt oder Kreiseln – beim Spielen wurden Kindheitserinnerungen wach. Aber es gibt etwas Neues.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.