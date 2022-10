Zum wiederholten Male Vollsperrung in Möckern

Die Ortschaft Möckern erweist sich zum Wochenanfang einmal mehr als Nadelöhr für den Durchgangsverkehr. Wegen Bauarbeiten sorgt die Sperrung eines gerade mal 100 Meter langen Abschnittes in der Grätzer Straße für kilometerlange Umleitungen. Und das nicht zum ersten Mal.

Die Umfassung der Schachtdeckel in Möckern ist bröselig und muss erneuert werden.

Möckern - „Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Es führt kein andrer Weg nach Küssnacht“ - diese berühmten Worte ließ Dichterfürst Friedrich Schiller den Nationalhelden Wilhelm Tell im Jahre 1307 sprechen, als dieser den habsburgischen Landvogt Hermann Gessler an einem Engpass zwischen Immensee und Küssnacht erschießen wollte. Eine ähnlich bedeutsame Straße gibt es in der Ortschaft Möckern auch.