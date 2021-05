Zwei Gemeinden in Loburg unter einem Dach

870 Tage ist es her, dass Loburgs Katholiken erstmals ihren Gottesdienst in der evangelischen St.-Laurentius-Kirche abgehalten haben. Wie hat sich die Gemeinde entwickelt? Wie wichtig ist dabei der Gedanke der Ökumene?

Loburg/Möckern - „Sieh vor allem zu, dass bald in Loburg eine geordnete Seelsorge gesichert ist, wenigstens für die Sommermonate. Es kommen für diese Zeit 800 bis 1000 Katholiken in Betracht.“ So schrieb es im Jahr 1905 der damalige Pfarrvikar Dunkelberg aus Gommern seinem Pfarrer in Burg.

Mehr als 115 Jahre später kann der aktuelle katholische Pfarrer Richard Perner von solchen Zahlen nur träumen. Gerade mal 15 Katholiken besuchen im Durchschnitt die wöchentlichen Gottesdienste. Die gesamte katholische Pfarrei „St. Johannes“ mit Sitz in Burg, zu der auch Loburg gehört, besteht heute aus 1600 Katholiken in nicht weniger als 60 Orten rund um Burg, Gommern, Möckern und Loburg.

Katholisches Kirchenhaus Ende 2018 aufgegeben

Um so wichtiger ist für die Loburger Katholiken die Ökumene, also das gute Miteinander mit der evangelischen Gemeinde im Ort. Zumal seit über zwei Jahren kein eigenes Gotteshaus genutzt werden kann. Die Pfarrei hatte sich Ende 2018 von der St.-Marien-Kirche in der Loburger Bahnhofstraße getrennt und das Haus profaniert und verkauft. Seitdem finden die katholischen Gottesdienste immer sonnabends um 18 Uhr in der evangelischen St.-Laurentius-Kirche oder dem evangelischen Gemeindezentrum statt.

„Wir fühlen uns in der evangelischen Gemeinde gut auf- und angenommen “, sagt der katholische Pfarrer Richard Perner. Sein evangelischer Amtskollege Georg Struz nehme auch Rücksicht auf die katholische Gemeinde, wenn es um Termine gehe.

Richard Perner selbst ist nicht so oft in – und für – Loburg unterwegs. Seit März 2020 ist er zwar für seine Loburger Schäfchen da, aber nicht als kanonischer Pfarrer, sondern als Moderator. Zu seinen Aufgaben zählen die priesterlichen Dienste, wie Gottesdienste und die Seelsorge bei Hausbesuchen.

Aufgaben, wie etwa die Finanzen, erledigt dagegen der aus ehrenamtlichen Gemeindegliedern bestehende Pfarrgemeinderat. Die Gemeinde ist jetzt in allen Bereichen selbständig.

Anknüpfungspunkte zur evangelischen Gemeinde Loburgs bieten sich etwa bei der – von der katholischen Kirche initiierten – Sternsingeraktion: Hier ziehen seit Jahren schon Mitglieder der evangelischen und katholischen Kirche gemeinsam aus, um zu singen und Segen zu spenden. Richard Perner kann sich gut weitere Aktionen vorstellen, etwa eine gemeinsame Bibelwoche.

Verschiedene Stärken als Schatz der Gemeinschaft

Zuletzt standen der katholische und der evangelische Pfarrer beim ökumenischen Pfingstgottesdienst des Freundeskreises Schloss Wendgräben zusammen in Loburg am Altar. Dabei zog der evangelische Pfarrer Georg Struz in seinen Gedanken zur Ökumene den Brief des Apostels Paulus an die Korinther heran. Darin geht es auch um die sogenannten Gnadengaben: „Mit den Begabungen ist das so eine Sache. Das gilt sowohl für die einzelne christliche Gemeinde, wie auch die verschiedenen Konfessionen“, so Georg Struz: „In der Gemeinde in Korinth musste Paulus daran erinnern, dass die verschiedenen Begabungen doch ein besonderer Schatz einer jeden Gemeinschaft sind.“ Das gelte ebenfalls für die Gemeinden verschiedener christlichen Konfessionen und Kirchen. „Ja, wir haben unterschiedliche Stärken“, so Pfarrer Struz weiter. Er forderte dazu auf, den gemeinschaftlichen Gedanken der Ökumene zum Wohle aller Menschen auf die ganze Gesellschaft auszuweiten.