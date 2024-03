Viktor Anisimov lebt seit zwei Jahren in Gommern. Er flüchtete im März 2022 mit seiner Frau Tamara, Tochter Viktoria und Enkel Viktor vor dem Krieg aus der Ukraine. Zuerst kamen die Anisimovs bei Tochter Natalie Papendieck (Foto) unter, die schon vor 20 Jahren der Liebe wegen nach Deutschland auswanderte. In der Hand hält Viktor Anisimov ein Ölbild einer ukrainischen Landschaft, das er selber gemalt hat. Das Malen hilft ihm, den Alltag zu bewältigen und die Erinnerungen an die Ukraine wach zu halten.

Foto: Thomas Schäfer