Alles doppelt Zwei Musikerlebnisse und mehr als 70 Sänger beim Schleusenkonzert in Hohenwarthe

Alles doppelt erlebten hunderte Gäste der Konzertreihe „Tiefenrausch“ am Sonntag in Hohenwarthe. Zum ersten der Austragungsort: die Doppelsparschleuse. Zum zweiten doppelte Freude bei zwei Schleusenkonzerten hintereinander und: mehr als doppelt so viele Künstler wie noch vor drei Jahren, bei der letztmaligen Ausrichtung dieses außergewöhnlichen kulturellen Juwels.