Abschied in Gommern Zwischen Rabatt und Wehmut: Kaufhaus am Markt im Ausverkauf - das Ende ist nah
Seit 14 Tagen läuft in Gommern im Kaufhaus am Markt der Ausverkauf. Zwischen fast leeren Regalen und Ständern wird der bevorstehende Abschied für Kunden und Mitarbeiter spürbar. Das endgültige Ende steht bevor.
29.01.2026, 05:59
Gommern - Zwischen verschobenen Regalen und deutlich mehr Platz als noch vor wenigen Wochen schlendert Volker Liefold aus Gommern durch das Kaufhaus am Markt. Wo früher dicht an dicht Ware präsentiert wurde, wirkt der Verkaufsraum jetzt luftig, fast schon ungewohnt leer. Seit 14 Tagen läuft der Ausverkauf. Alles ist stark reduziert.