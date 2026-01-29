weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Abschied in Gommern: Zwischen Rabatt und Wehmut: Kaufhaus am Markt im Ausverkauf - das Ende ist nah

Abschied in Gommern Zwischen Rabatt und Wehmut: Kaufhaus am Markt im Ausverkauf - das Ende ist nah

Seit 14 Tagen läuft in Gommern im Kaufhaus am Markt der Ausverkauf. Zwischen fast leeren Regalen und Ständern wird der bevorstehende Abschied für Kunden und Mitarbeiter spürbar. Das endgültige Ende steht bevor.

Von Thomas Schäfer 29.01.2026, 05:59
Leere Regale und zusammengeschobene Ständer zeigen deutlich, dass der Räumungsverkauf im Kaufhaus am Markt in Gommern begonnen hat.
Leere Regale und zusammengeschobene Ständer zeigen deutlich, dass der Räumungsverkauf im Kaufhaus am Markt in Gommern begonnen hat. Foto: Thomas Schäfer

Gommern - Zwischen verschobenen Regalen und deutlich mehr Platz als noch vor wenigen Wochen schlendert Volker Liefold aus Gommern durch das Kaufhaus am Markt. Wo früher dicht an dicht Ware präsentiert wurde, wirkt der Verkaufsraum jetzt luftig, fast schon ungewohnt leer. Seit 14 Tagen läuft der Ausverkauf. Alles ist stark reduziert.