„Zwischenspiel“ beim Burger Weinbergsommer

Zum Sommer in Burg gehört auch die Konzertreihe am Weinberg. Die findet nun ihre Fortsetzung.

Das Duo Zwischenspiel (Hannes Kuschik, links, und Alexander KIel) tritt morgen am Weinberg auf.

Burg - Der Weinbergsommer geht weiter. Der nächste Auftritt steht am morgigen Freitag, 5. August, bevor. Zu Gast ist das Duo Zwischenspiel mit Alexander Kiel am Klavier und Hannes Kuschik an der Gitarre.