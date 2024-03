Das ist los in Genthin und Burg am Wochenende

Burg/Genthin - Auch im neuen Monat ist in Genthin und Burg viel los. Es gibt Konzert, Tanz, Literatur und eine neue Ausstellung.

Weltgebetstag mit Ute Mertens in Parey

Anlässlich des Weltgebetstages zu Palästina findet am Freitag, um 19 Uhr im Gemeinderaum in Parey eine Veranstaltung mit Superintendentin Ute Mertens statt. Der Weltgebetstag steht unter dem Motto „… durch das Band des Friedens“. Der internationale Weltgebetstag wird jedes Jahr am ersten Freitag im März von Frauen unterschiedlicher Konfessionen in der ganzen Welt begangen.

Samstagsausleihe und Bilderbuchzeit in Genthin

Zwischen 9 und 12 Uhr gibt es am Sonnabend die Samstagsausleihe in der Stadt- und Kreisbibliothek Genthin. In dieser Zeit können Nutzer im Bestand der Bibliothek stöbern und sich neuen Lesestoff für das Wochenende oder die Ostertage ausleihen. Zudem ist die Touristinformation besetzt. Hier können Tickets für anstehende Veranstaltungen gekauft und Infomaterial über die Region erworben werden. Ein Angebot für Kinder von vier bis sechs Jahre ist die „Bilderbuchzeit“. Darin stellt Regina Schuhmacher spielerisch neue und spannende Bilderbücher vor. Los geht es um 11 Uhr für etwa 60 Minuten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Eltern und Kinder können einfach vorbeischauen.

Kirche für Kinder in Hohenwarthe

Am Sonnabend, findet in der Kirche Hohenwarthe ein Kinderweltgebetstag statt. Start ist 10 Uhr, das Ende wohl gegen 13 Uhr, teilt das Evangelische Pfarramt Biederitz mit. Am Weltgebetstag wandert ein Gebet einmal um die ganze Welt.

Ausstellung in Zeddenick

Die Künstler Iris Schmitz-Wilke und Alfons Scholz in ihrem gemeinsamen Atelier in Zeddenick. Foto: Stephen Zechendorf

Am Sonnabend von 11 Uhr bis 18 Uhr wird im Zeddenicker Dorfgemeinschaftshaus in der Schulstraße eine Ausstellung mit Werken des Künstlerpaares Iris Schmitz-Wilke und Alfons Scholz eröffnet. Danach sind die Bilder nach vorheriger Terminvereinbarung bis zum 30. April zu sehen.

Tanzen in Parchen

Die Band Atemlos spielt in Parchen. Foto: Band Atemlos

Unter dem Motto „Parchen tanzt“ gibt es am Sonnabend, ab 20 Uhr die „Mega 90er & 2000er Party“ in der Klapperhalle Parchen. Mit dabei sind die Partycrasher und der Partyband „Atemlos“ aus Hettstedt. Tickets gibt es für 15 Euro an der Abendkasse.

Second-Hand-Börse in Burg

Der Förderverein der ITEK Bambi lädt am Sonntag zur Kindersecondhandbörse auf dem Rewe Parkplatz, Conrad-Tack-Ring in Burg, ein. Von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr kann gut erhaltene Baby- und Kindermode für Frühling und Sommer, Babyzubehör, Spielzeug, Bücher und vieles mehr erworben werden. Nach erfolgreicher Schnäppchenjagd können Besucher am Essensbasar mit einfinden. Dort gibtes Kuchen, Waffeln, Kaffee, Getränken und mit Bratwurst und Bouletten vom Grillstand.

Rundfunkgeschichte in Genthin

Im Genthiner Kreismuseum läuft die neue Ausstellung „Der Traum vom Fernhören - Literatur im Rundfunk der Weimarer Republik“. Sie zeichnet an zahlreichen Schautafeln und mit verschiedenen Exponaten die frühen Jahre des Unterhaltungsrundfunks nach, die am 29. Oktober 1923 begann. Auch wird der in Genthin geborenen Schriftsteller Edlef Köppen (1893 - 1939) gewürdigt, der als Rundfunkpionier der „Berliner Funk Stunde“ bereits in den 20er Jahren namhafte Schriftsteller in der Literaturstunde vorgestellt hat. Besonderes Highlight sind die fünf Hörstationen, an denen 32 Originaltöne der frühen Rundfunkjahre zu hören sind. Unter ihnen auch: Die Stimme Edlef Köppens. Geöffnet ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Buchvorstellung in Gommern

Am Sonntag, stellt die Gommeraner Autorin Thurid Winkler ihr Buch „Walnusslese“ in der Kulturwerkstatt Gommern vor. Es ist ein Buch für Feinschmecker mit über 30 Rezepten rund um die Walnuss. Den Rezepten beigemischt sind Geschichten und Märchen, mit Fotografien von Rolf Winkler. Zur Lesung bringt Thurid Winkler Kostproben ihrer Rezepte mit. Um 16 Uhr beginnt die kulinarische Lesung.

Konzert in Jerichow

das Duo "Westklang" ist in Jerichow zu Gast. FoFoto: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

Das Kloster Jerichow präsentiert Musikinteressierten am Sonntag, ein außer- gewöhnliches Konzerterlebnis: „Caprichos de Goya“ mit dem renommierten Duo „Westklang“. Herzstück dieses Konzerts ist der berühmte Radierungszyklus „Los Caprichos“ des spanischen Malers Francisco de Goya. Die Westklang-Musiker Nicola Yasmin Stock und Daniel Ahlert werden Stücke für Mandoline und Gitarre aufführen, die von den „Caprichos“ inspiriert wurden, sowie Musik, die das Spanien zur Zeit Goyas wieder lebendig werden lässt. Beginn ist um 16 Uhr. Karten ab 19 Euro gibt es am Sonntag auch noch an der Tageskasse.