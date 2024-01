Auf mehr als fünf Meter kletterte der Pegel der Elbe rund um den Jahreswechsel in Magdeburg. Im Osten der Stadt wurden auch Privatgrundstücke überschwemmt. Alle ein bis zwei Jahre muss mit einem solchen Hochwasser gerechnet werden, heißt es.

Das nächste Elbe-Hochwasser in Magdeburg kommt bestimmt

Blick von der Rotehornparkspitze auf die Elbe in Magdeburg. Hier gabelt sich der Fluss in Alte Elbe und Stromelbe auf.

Magdeburg - Wer dieser Tage an der Südspitze des Rotehornparks auf die Elbe schaut, sieht viel blau. Wenn dann noch ein großes Schiff im Fluss vorbeischwimmt, Möwen am Himmel fliegen und eine steife Brise weht, ist ein Hauch von Hoher See spürbar.