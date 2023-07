Eickendorf/Eggersdorf/Kleinmühlingen/Welsleben - Laut Landessportbund (LSB) sind 80 Sporthallen in Sachsen-Anhalt derart marode, dass dort kein Sportbetrieb mehr stattfinden kann. Knapp 150 weitere müssen zeitnah saniert werden, damit sie weiterhin nutzbar bleiben. Es besteht also bei fast jeder fünften Halle im Land Handlungsbedarf.

Wie sieht die Situation im Bördeland aus? Mit insgesamt vier Hallen, die sich in Eickendorf, Eggersdorf, Kleinmühlingen und Welsleben befinden, sind die sieben Ortschaften der Gemeinde quantitativ gut aufgestellt. Und die Qualität?

Bei der Besichtigung der Sporthalle in Eickendorf gemeinsam mit Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD) und Ronald Funke, Bauamtsleiter der Gemeinde, fällt direkt das neue Dach auf, zudem ist vor dem Eingang der Halle ein neues Carport angebracht worden.

Fensterfront für mehr Licht

Über 150.000 Euro wurden hier in den vergangenen Jahren investiert. Das Dach wurde durch die Leader-Förderung mit 100.000 Euro finanziert, eine Förderung des LSB über 50.000 Euro wurden für eine neue Eingangstür und neue Lichtanlagen verwendet. Zusätzlich investierte die Gemeinde in neue Fenster.

Sanierungsbedarf sehen Marco Schmoldt und Ronald Funke generell am ehesten hier in der Eickendorfer Halle. „Eine neue, helle Fensterfront im Innenbereich hat Priorität“, erzählt Marco Schmoldt. Weitere geplante Maßnahmen seien die Erneuerung des Innendaches der Halle, der Hallenfassade sowie der sanitären Einrichtungen. Zudem ergeben sich mit den Erneuerungen Möglichkeiten des Energiesparens.

Eingangsbereich und Hallendach wurden in Eickendorf erneuert, auch die Fenster hat man renoviert. Louis Hantelmann

Neben dem Schul- und Kitasport findet hier beispielsweise der generelle Frauen-, Kinder-, und Seniorensport sowie Badminton statt. Auch für Veranstaltungen wie zum Karneval dient die Halle regelmäßig als Austragungsort.

Im Inneren der Sporthalle Eickendorf haben die Decke sowie die Glaswand Sanierungsbedarf. Der Holzboden ist hingegen in einem guten Zustand. Louis Hantelmann

Wenngleich Verbesserungspotential da ist, befindet sich die 36 Jahre alte Halle dennoch in einem guten Zustand und kann uneingeschränkt genutzt werden. „Alle Hallen im Bördeland werden gut und regelmäßig genutzt“, so der Gemeindebürgermeister.

Marco Schmoldt Marco Schmoldt

Das Sportzentrum „Am Mühlberg“ im Ortskern Kleinmühlingens wurde 2004 neu gebaut und beinhaltet zudem die Vereinsgaststätte „Kleine Kneipe“. Die über 400 Quadratmeter große Trainingshalle wird regelmäßig von verschiedenen Vereinen genutzt, beispielsweise für den Kunstradsport, Gymnastik oder Tischtennis. Auch für kulturelle Veranstaltungen wird die Halle genutzt. Irgendwelche Baustellen oder Sanierungsbedarf gebe es hier nicht, so Schmoldt. Es fallen lediglich ab und zu kleinere Reparaturen oder Wartungsarbeiten an, wie zum Beispiel Malerarbeiten.

Ähnlich ist es auch in Eggersdorf. Für 4,1 Millionen Euro gebaut, wir die Halle seit 2003 für den Vereins- und Schulsport sowie als Veranstaltungsort für größere Feiern oder Konzerte genutzt. Die Halle beinhaltet zusätzlich die moderne Schießanlage des örtlichen Schützenvereins. Auch im Rahmen des Elbhochwassers 2013 und der Impfkampagne wurde die Halle genutzt.

Ronald Funke Tom Szyja

Die modernste Halle befindet sich in Welsleben und gehört zum dortigen Schulkomplex. 2020 begann die einjährige grundhafte Sanierung der Grundschule sowie der Sporthalle. Modernste Deckenstrahler, Heizungen, sanitäre Einrichtungen und eine große, helle Fensterfront werden verbaut. Auch hier besteht also keinerlei Restaurierungsbedarf.

Während der Besichtigung haben Marco Schmoldt und Ronald Funke dann noch eine Idee. „Die weißen Wände hinter den Toren sehen so leer aus, die könnte man noch farblicher gestalten.“ Gut, dass eh gerade Graffitikünstler zur Gestaltung der Schule da sind, vielleicht lässt sich das ja miteinander verbinden.

Atlas für Sporthallen

Der Landessportbund arbeitet momentan daran, die Daten zum Zustand der Hallen im Land zusammenzutragen und daraus einen „Sportatlas“ zu erstellen, der die Sportstätten verortet und weiterführende Informationen erhält. Bis auf die Schützengilde Eggersdorf sowie der Sportplatz in Kleinmühlingen sind dort bisher allerdings keine weiteren Einträge zu den Sportstätten im Bördeland verzeichnet.

Mit etwa 65 Prozent renovierungsbedürftiger Sporthallen schneide der ländliche Raum laut LSB beim Zustand der Sporthallen deutlich schlechter ab als die Städte. In diesem Fall scheint das Bördeland eine Ausnahme zu bilden. Zwar ist in Eickendorf noch Sanierungsbedarf an manchen Stellen, dies schränkt aber keineswegs die Hallennutzung ein. Auch die anderen drei Hallen befinden sich in einem guten Zustand. Bis auf alltägliche Wartungsarbeiten besteht hier momentan kein Sanierungsbedarf.