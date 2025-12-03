1936 wurde die Sparkassein Genthin gebaut. Im laufe der zeit hatte das Gebäude in der heutigen Brandenburger Straße eine bewegte Geschichte.

Genthin - Die Sparkasse MagdeBurg plant umfangreiche Bauarbeiten im Genthiner Sparkassengebäude. Ingrid Schäfer hat die Berichterstattung der Volksstimme zu den Plänen zum Anlass genommen, über die wechselvolle Geschichte des Hauses zu berichten, von der sie als Mitarbeiterin einige Zeit selbst miterlebt hat: