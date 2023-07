Am kommenden Wochenende bieten die Eggersdorfer Vereine viele Aktivitäten für ihre Anwohner. Eine Programmübersicht über die anstehenden Feierlichkeiten.

Die kleinen Eggersdorfer sind fester Bestandteil des Festes. Eine Atmosphäre wie im verganenen Jahr soll auch an diesem Wochenende herrschen.

Eggersdorf - Nach einem Jahr Pause kommt ganz Eggersdorf an diesem Wochenende erneut zusammen, um das „Fest der Vereine 2023“ zu feiern. Die Vorbereitungen aller engagierten Vereine dazu laufen bereits seit längerem.

Im Vorfeld des großen Festwochenendes, welches auf dem Festplatz beziehungsweise dem Parkplatz des Sport- und Freizeitzentrums, der Bördelandhalle, in der Bahnhofstraße sowie auf einigen Straßen von Eggersdorf gefeiert wird, hat Ortsbürgermeisterin Rosemarie Ziem (SPD) noch einige interessante Informationen für Anwohner und Gäste.

Umzug zum Auftakt

Den Auftakt der Feierlichkeiten macht am morgigen Freitag, 14. Juli, der traditionelle Laternen- und Fackelumzug. Treffpunkt ist um 19 Uhr in der Bahnhofstraße am Eingang zum Sport- und Freizeitzentrum. Der Umzug, der vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Biere begleitet wird, marschiert anschließend Richtung Chausseestraße – Kirchstraße – Tränkestraße – Lindenstraße und über die Chausseestraße zurück zum Festgelände.

Ein Tag voller Aktivitäten

Am Sonnabend, 15. Juli, sind gleich mehrere Veranstaltungen geplant. Beginn ist, auch das sei schon zur Tradition geworden, um 10 Uhr an der Bahnhofstraße. Den Auftakt macht die „Kleine Friedensfahrt“, die besonders für die jüngsten Gäste ein Highlight ist.

„Im Anschluss geht ein lustiges, sportliches und kulturelles Treiben auf den Festplatz los“, verrät Rosemarie Ziem. Zu den Aktivitäten zählen unter anderem das Eierlaufen, Sackhüpfen, Torwandschießen sowie diverse Spiele des Kindergartens. Um möglichst viele Erlebnisse zu haben, wird es erstmalig einen Teilnehmerpass geben, welcher ab 16 Uhr ausgewertet wird. „Ich darf jetzt schon sagen, dass es nur Gewinner geben wird“, gibt die Ortsbürgermeisterin bekannt.

Um 11 Uhr folgt ein Platzkonzert des Schalmeienorchester Kleinmühlingen. Die Kindertanzgruppe Biere tritt um 14 Uhr mit einem „Fest der Kinder“ auf. Pünktlich um 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen der „Kleinen Kneipe“ mit Programm. Ab 19 Uhr wird die Veranstaltung mit einer Disco im Freien und bester musikalischer Unterhaltung ausklingen. Über den kompletten Sonnabend wird der Eggersdorfer Flohmarkt erstmalig angeboten, bei dem kleine Ladengeschäfte verschiedene Ausstellungen anbieten.

Straßen sollen frei bleiben

Damit das Fest der Vereine ein Erlebnis wird, bittet Ziem alle Eggersdorfer und Gäste am Freitag zum Laternen- und Fackelumzug und am Sonnabend zur „Kleinen Friedensfahrt“ ihre Kraftfahrzeuge so zu parken, dass diese nicht auf den vorgenannten Straßen die unbedingte Sicherheit für alleBeteiligten stören.

„Im Namen der Mitglieder des Stammtisches der Vereine von Eggersdorf wünsche ich uns allen ein tolles, sonniges und fröhliches Fest der Vereine 2023“, freut sich Rosemarie Ziem auf das anstehende Wochenende.