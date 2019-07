Der Erxlebener Ortschaftsrat hat Steffen Seifert auf seiner konstituierenden Sitzung zum neuen Ortsbürgermeister gewählt.

Erxleben l Mit drei zu zwei Stimmen fiel die Wahl des neuen Erxlebener Ortsbürgermeister Steffen Seifert zwar denkbar knapp aus, überraschend kam das Abstimmungsergebnis aber nicht. Spiegelt es doch genau das „Kräfteverhältnis“ der beiden Listen wider, die bei der Kommunalwahl am 26. Mai in den Erxlebener Ortschaftsrat eingezogen waren. Neben Steffen Seifert hatten sich Gerald Gehrmann und Hilmar Böttcher über die Freie Wählergemeinschaft Polkau den Platz im fünfköpfigen Gremium gesichert. Dabei rückte Böttcher für Alt-Bürgermeister Hans-Jürgen Ahrend nach, der aus gesundheitlichen Gründen auf sein Mandat verzichtete. Heiko Fischer und Torsten Engels (Letzterer übernahm für Kathrin Janke, die ihr Mandat nicht angenommen hatte) zogen über die SPD-Liste in den Rat ein.

Kritik an Chefpersonalie

Während im Anschluss an die „Chefpersonalie“ unter den Ortspolitikern keine Dissonanzen aufkamen (auf die Bildung von Fraktion wurde verzichtet, Steffen Seifert und Hilmar Böttcher bekräftigten den Willen zur Zusammenarbeit, Gerald Gehrmann wurde einstimmig zum stellvertretenden Ortsbürgermeister gewählt), äußerten sich Lothar Zahn und Hartmut Engels während der Bürgerfragestunde kritisch. Beide zweifelten an, dass dem beruflich als Marktbereichsleiter Nord der Kreissparkasse Stendal sehr stark geforderten Erxlebener genügend Raum bleibe, um das Amt des Ortsbürgermeisters voll ausfüllen zu können. „Ich bin kein Einzelkämpfer, wir sind im Ortschaftsrat fünf Leute. Jeder wird sich im Rahmen seiner Möglichkeiten für Erxleben und Polkau einbringen“, antwortete Seifert. Schließlich wurde auch gefordert, dass die Ortsräte ihr Abstimmungsverhalten bei der Ortsbürgermeisterwahl begründen. Denn „aus demokratischer Sicht“ stünde das Ortsbürgermeisteramt eigentlich dem Ratsmitglied zu, das bei der Wahl die meisten Stimmen auf sich vereinte (in Erxleben war das mit 164 Stimmen Heiko Fischer), hieß es. Daraufhin schaltete sich Einheitsgemeinde-Bürgermeister Nico Schulz (CDU) ein. „Es ist eine geheime Wahl gewesen, niemand muss sich erklären“, betonte er. Schulz verwies darauf, Sachsen-Anhalts Kommunalverfassung habe festgeschrieben, dass die Ortsbürgermeister von und aus den Reihen der Räte zu wählen seien: „Das ist also keine Personenwahl der Einwohner. Sicher kann man das kritisieren. Diese Diskussion hätte man aber vor zehn Jahren zur Gebietsreform und Bildung der Ortschaftsräte führen müssen“, äußerte Schulz.

Dankeschön für Hans-Jürgen Ahrend

Der Einheitsgemeinde-Bürgermeister, der die konstituierende Sitzung des Ortschaftsrates als Vertreter aus dem Osterburger Rathaus begleitete, übergab die Ernennungsurkunde an den neuen Ortschef Steffen Seifert. Blumen gab es von Alt-Bürgermeister Hans-Jürgen Ahrend für seinen Nachfolger. Der drehte anschließend den Spieß um und dankte Ahrend ebenfalls mit Blumen für dessen langjähriges Engagement für Erxleben, Polkau und die Region. Diesem Dankeschön schlossen sich Einheitsgemeinde-Bürgermeister Nico Schulz und die Mitglieder des Erxlebener Ortschaftsrates an.