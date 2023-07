Eine filmreife Verfolgungsjagd ereignete sich Mittwochnacht bei einer Verkehrskontrolle in Calbe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Fahrer flüchtet vor Polizei: Wilde Verfolgungsjagd in Calbe

Calbe - Als die Beamten ihren Einsatzwagen in der Arnstedtstraße wendeten und das Haltesignal „Stopp Polizei“ aufblitzte, verringerte der Citroen nicht etwa sein Tempo und hielt an, sondern flüchtete in den Brumbyer Weg. Dort beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 Stundenkilometer, die weit überschritten wurde. Die beiden Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und schalteten dabei das Blaulicht ein. Das teilte die Polizei des Salzlandkreises mit.

Die Verfolgungsfahrt führte über mehrere Straßen und Wege, bis sie schließlich an einem Feldweg an der Saale, in Richtung Brückenstraße, endete. Unmittelbar nach dem Passieren der Straße Große Fischerei kollidierte der flüchtige Citroen mit zwei Sperrvorrichtungen. Sie sind eigentlich dazu da, auf dem kombinierten Fuß- und Radweg Autos fernzuhalten.

Dritte Barriere stoppt Fahrer

Trotz der Kollision setzte der Fahrer seine Flucht fort, wurde jedoch an der dritten Barriere gestoppt und zum Halten gebracht. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37 Jahre alte Calbenser über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt und zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Test verlief positiv, so die Polizei weiter.

Umgerissenes rot-weißes Betonsegment an einer zweiten Sperre des Weges. Der Fahrer des Citroen fuhr links daran vorbei und flüchtete mit dem Pkw über die Saalewiese. tli

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Das Fahrzeug wurde eigenständig abgeschleppt. Die Fahrzeugeigentümerin befand sich als Beifahrerin in dem Citroen. Ob sie in den Vorfall verwickelt war oder nicht, wird derzeit von den Ermittlungsbehörden geprüft. „Die Polizei leitete entsprechende strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer ein, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz“, so Marko Kopitz vom Polizeirevier Salzlandkreis.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, durch das Fahrzeug gefährdet wurden oder weitere wichtige Informationen liefern können, werden gebeten, sich bei der örtlichen Polizeidienststelle in Calbe zu melden, Telefon (039291) 463929, Mobiltelefon (0160) 5833179.

Die Stadt kümmert sich darum, dass die zerstörten Barrieren repariert werden, versicherte Bürgermeister Sven Hause.