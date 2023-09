Kleinmühlingen - Es ist 17.30 Uhr, als mit Frank Scheller, Erich Timm, Henning Otto, und Manfred Loth die ersten vier der insgesamt zwölf Friedensläufer kürzlich in Kleinmühlingen eintreffen und am Friedensfahrtmuseum, wo auch sonst, in Empfang genommen werden. Nach einer gebührenden Begrüßung, bei der ein Bier zum Feierabend natürlich nicht fehlen durfte, bezogen die Läufer und deren drei Begleiter ihr Quartier zur Übernachtung im Sportzentrum Kleinmühlingen und erfrischten sich dort erstmal. Zum Abschluss des Tages fand ein gemeinsames Grillen vor dem Museum statt, ehe sich die Läufer im Sportzentrum ausruhten.

Der erste von vier Abschnitten

Denn dies ist nur der erste von insgesamt vier Streckenabschnitten gewesen, die sie auf ihrem 411 Kilometer langen Lauf vor sich haben. Anlass für diesen XXL-Marathon ist der bereits vierte innerdeutsche Friedenslauf, der regelmäßig vom Verein Zukunft-Frieden organisiert wird und die Friedensläufer von Bitterfeld bis nach Hamburg führt. Die Veranstaltung zielt darauf ab, ein „Bewusstsein für den Frieden zu schaffen und Spenden für verschiedene friedensfördernde Projekte zu sammeln“, teilt der Verein mit.

Selbstverständlich absolviert nicht jeder der Läufer die 411 Kilometer lange Strecke. Die zwölf Friedensläufer teilen sich auf drei Fahrzeuge auf, wobei jedes mit einem vierer Team bestückt ist. Ein Betreuer beziehungsweise Fahrer begleitet jede Laufgruppe. Bei der in Kleinmühlingen ankommenden Gruppe ist dies Gunnar Krause, der zugleich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Verein zuständig ist.

Etwa zehn Kilometer Strecke legte jeder Läufer am Dienstag zurück, bis der Staffelstab an den nächsten übergeben wurde. Aufgebrochen sind die Läufer um 8.30 Uhr in Bitterfeld. Der Start am verregneten Morgen war nicht ganz optimal, ließ sich aber aushalten. „Beim Rennen stört der Regen nicht so, aber im Vorfeld beim Warten schon eher“, berichtet der über 70-jährige Hamburger Erich Thimm.

900 Kilometer im letzten Jahr

Am ersten Abend wirkte die Gruppe gut gelaunt und fit. Kein Wunder, handelt es sich bei ihnen um erfahrene Läufer. Viele von ihnen waren schon bei der ersten innerdeutschen Auflage 2020 dabei gewesen. Zudem ist die letztjährige Tour mit 900 Kilometern von Trier nach Görlitz noch länger gewesen.

Die erste Etappe des viertägigen Laufes führte sie 110 Kilometer bis nach Magdeburg. Einen Tag später legte jedes Team etwa 50 Kilometer auf der längsten Strecke von Magdeburg bis Schnackenburg zurück. Mit rund 150 Kilometern stellte die Strecke entlang der Elbe die längste Tagesetappe dar.

An Tag drei ging es von dort aus etwa 90 Kilometer bis Boizenburg. Die letzte Etappe führt die Friedensläufer schließlich 55 Kilometer bis zum Zielort. Heute, am Tag des Friedens, sollen sie in Hamburg ankommen. Dort veranstaltet der Deutsch Gewerkschaftsbund eine Friedenskundgebung, zu der die Sportler einlaufen, teilt Erich Thimm mit.

Enden soll der Lauf allerdings erst am 3. September mit der Teilnahme am Hamburger Alsterlauf. Bei einem der größten Straßenläufe Europas über zehn Kilometer starten die Friedensläufer ebenfalls – ein sportliches Programm für die zwölfköpfige Gruppe.

Bei einem Feierabendbier und Essen vom Grill lässt man den Abend im Museum ausklingen. Louis Hantelmann

Kontakt durch gemeinsamen Bekannten

Der Kontakt mit dem Radsportmuseum kam über den gemeinsamen Bekannten Dimitri Nuss zustande, der 2009 bei der 4400 Kilometer langen Friedensfahrt zwischen Paris und Moskau mitgefahren ist und seinerzeit ebenfalls Quartier in Kleinmühlingen gemacht hat und das Sportzentrum wärmstens als Quartier empfohlen hat.

Die Läufer sind äußerst zufrieden mit der Unterkunft und vor allem der Ankunft am Museum. „Das hier ist ideal für uns. Uns verbinden die gleichen Gedanken, dass passt einfach“, erzählt Frank Scheller.

„Aktiv für den Frieden einzustehen und gleichzeitig eine sportliche Herausforderung anzunehmen“, wie es seitens des Vereins heißt, verbindet Friedensfahrer sowie -läufer und ist in Anbetracht des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine ein aktuelleres Thema denn je.

Bei den Gleichgesinnten beginnt sofort ein Austausch über den Friedenslauf und natürlich die Friedensfahrten. Die zahlreichen Exponate werden begutachtet und alte Geschichten ausgetauscht. Eine kleine Führung im Museum darf natürlich nicht fehlen, und bei einem gemütlichen Beisammensein klingt der Abend aus, ehe die Regeneration ansteht.