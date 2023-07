In feierlicher Form wurden die Viertklässler der Grundschule Grabow in der Kirche verabschiedet.

Grabow - Feierlich verabschiedet wurde die Klasse 4L mit Klassenlehrerin Simone Liesau in der Grabower Kirche. Der „Umzug“ war auch in diesem Jahr noch erforderlich geworden, weil in der Sporthalle noch gebaut wird. Und so stellte die Kirchengemeinde Grabow dankenswerterweise die Kirche zur Verfügung.

Begleitet vom Frank Sinatra-Song „My Way“ („Mein Weg“) kamen die Mädchen und Jungen der Klasse 4L in die Kirche. „Unser gemeinsamer Weg wird sich nach dem heutigen Tag leider trennen und euer Schulweg nach den Sommerferien wird dann ein anderer sein. Der letzte Schultag stimmt einen immer etwas nachdenklich.

Besonders nachdenklich, wenn man weiß, dass man eine ganze Zeit lang gemeinsam und zusammen in einer Klasse viel erlebt hat“, machte der Schulleiter deutlich. Detlef Tamler blickte noch einmal auf einige besondere Erlebnisse in den vier Jahren Grundschulzeit zurück. Die Viertklässler können auf zirka 750 Schultage in vier Jahren zurück blicken. In besonderer Erinnerung bleibt sicher die Corona-Zeit.

Die Erinnerungen werden bleiben

Manche Schüler, so Detlef Tamler, haben sich über gute Zensuren gefreut, andere vielleicht sich über Lehrer und zu kurze Ferien geärgert. „Die meisten von euch haben sich fast immer angestrengt. Einige Jungen hatten nicht immer ein störungsfreies Verhalten. Ich bin dankbar, euch kennengelernt zu haben“, so der Schulleiter.

Mit der Zeugnisausgabe war auch das „Grundschuldiplom“ der Grabower Grundschule verbunden. Mit dem neuen Schuljahr werden neun der 23 Schüler der Klasse 4L das Gymnasium besuchen.

Detlef Tamler wünschte sich zum Abschluss der feierlichen Verabschiedung, dass die Schülerinnen und Schüler noch einmal den Song „Erwachsen sein“ (Nessaja) von Peter Maffay gemeinsam singen. Dem Wunsch kamen sie gern nach. Zum Ausmarsch wurde traditionell das Lied „Alte Schule, altes Haus“ gespielt. Zurück in der Grundschule wurden die Viertklässler dann auch noch von den Klassen eins bis drei der Grundschule verabschiedet.