Das Land Sachsen-Anhalt fördert die Kliniken in der westlichen Altmark aus dem Corona-Sondervermögen. So wird das Geld eingesetzt:

Gardelegen - Es geht um die „zukunftsfähige Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen“ in der westlichen Altmark. Hinter dieser sperrigen Bezeichnung steckt die beste Nachricht seit langem für die beiden Krankenhäuser in Gardelegen und Salzwedel. Am Freitag übergab Landesgesundheitsministerin Petra Grimm-Benne den Zuwendungsbescheid in Höhe von 9,9 Millionen Euro.