Jeseritz - Freitagabend, 2. Juni, geht es los. In Jeseritz wird ein besonderes Fest gefeiert, und zwar der Geburtstag der Feuerwehr. Vor 130 Jahren wurde sie offiziell in dem Dorf gegründet. Und der runde Geburtstag ist Grund genug für die Brandbekämpfer um Wehrleiter Olaf Wendorff, in der Chronik zu blättern und alte Fotos heraus zu kramen. An die Geschichte der Wehr wird heute Abend während der Festveranstaltung im Saal auf eine ganz besondere Art und Weise erinnert.

