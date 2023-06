Feuerwehr 130 Jahre Feuerwehr Packebusch: In der Gaststätte fing alles an

Sie ist eine der größten Feuerwehren in der Einheitsgemeinde Kalbe und tritt auch bei Wettkämpfen an, um schnelle Zeiten und Erfolge zu holen. Zuletzt schaffte 2022 die Frauenmannschaft ein deutschlandweit gutes Ergebnis. An diesem Wochenende feiert die Feuerwehr Packebusch ihr 130-jähriges Bestehen.