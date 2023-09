Manchmal half nur das Anschieben: Das Rennen wurde am Sonnabend wieder in Le-Mans-Manier gestartet.

Kakerbeck - Die letzten Teams haben sich noch am Freitag beim 1. FCKW beziehungsweise bei dessesn Förderverein angemeldet. Da schlugen andere schon ihre Zelte im Fahrerlager auf. Insgesamt 40 Mannschaften mit jeweils mindestens vier Fahrern beteiligen sich in diesem Jahr am 24-Stunden-Simsonrennen in Kakerbeck, das am Sonnabend um Punkt 13 Uhr in Le-Mans-Manier – die Fahrer mussten zu ihren bereitstehenden Mopeds laufen und durften sie dann erst antreten – gestartet worden ist.

Es gibt sowohl eine Sechs-Stunden- als auch eine 24-Stunden-Wertung. Und mit den „Werkskraftfahrer(inne)n“ ist sogar ein reines Frauenteam dabei.

Ein Helferteam von rund 50 Leuten, zu dem auch Anja Schramm (links) und Andrea Schmieder gehören, sorgt dafür, dass bei der Veranstaltung alles rund läuft, auch die Essenversorgung. Foto: Cornelia Kaiser

Die Idee dazu war den 17 bis 55 Jahre alten Mopedladys, die allesamt aus der Region stammen, zu Ostern gekommen. Und mithilfe von Matthias Knechtel, der sich um die Technik kümmert, wurde das Vorhaben schließlich umgesetzt. „Die Größenordnung dieses Rennens ist genau das Richtige für uns“, so Teammitglied Andrea Peters.

Den familiären Charakter, den unterstreichen auch die Macher des Spektakels, das es immerhin schon seit 2012 gibt. Da wird nicht nur etwas für die Simsonfans geboten, die sich auf einer 1,8 Kilometer langen Strecke, angelegt auf einem Stoppelacker der Agrargenossenschaft, austoben können, sondern auch für Familien. Es gibt Kinderbelustigungen wie eine Hüpfburg, eine Mini-Quad-Station und ein Bastelzelt – und natürlich Angbote fürs leibliche Wohl. „Und die Kakerbecker fragen immer, ob wir es im Folgejahr wieder machen“, berichtet Mitorganisator Kai-Uwe Schmieder.