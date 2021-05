500 Wahlplakate im Altmarkkreis gestohlen: Anzeige durch AfD-Kreisvorsitzenden

Diverse Sachbeschädigungen an Plakaten und Aufstellern und 500 gestohlene Wahlplakate: Sebastian Koch, Kreisvorsitzender der AfD, erstattete Anzeige.

In der Nähe des Gardelegener Hopfentunnels nahm die Polizei einen mit Farbbeuteln beschmierten Wahlkampf-Aufsteller der AfD in Augenschein.

Gardelegen - Weil ein Wahlkampf-Aufsteller der AfD, der sich in der Nähe des Gardelegener Hopfentunnels befindet, mit Farbbeuteln beworfen und dadurch weitestgehend unkenntlich gemacht worden ist, hat der Kreisvorsitzende der Partei, Sebastian Koch, gestern am späten Vormittag die Polizei hinzugezogen. Sie rückte an den Ort des Geschehens aus, um sich dort ein Bild vom Umfang der Tat zu machen.

Staatsschutz involviert

In dem Zusammenhang brachte Koch aber auch noch zur Anzeige, dass seit Ende April, seit die Parteien im Zuge des Landtagswahlkampfes großflächiger für sich werben dürfen, im gesamten Altmarkkreis Salzwedel rund 500 doppelseitig beklebte Plakate der AfD gestohlen worden sein sollen. Hinzu kommen, wie das Polizeirevier Salzwedel auf Volksstimme-Anfrage mitteilte, auch diverse Sachbeschädigungen an Plakaten und Aufstellern. Von denen allerdings sind auch alle anderen Parteien, die mit umfassender Werbung in den Wahlkampf eingestiegen sind, betroffen. Dazu hat es bereits mehrere Strafanzeigen von verschiedenen Seiten gegeben.

Inzwischen sei auch der Bereich Staatsschutz in die Ermittlungen involviert, so die Polizei.