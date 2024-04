Die Kommunalwahlen 2024 weisen für die Einheitsgemeinde Gardelegen so einige Besonderheiten auf.

Gardelegen - Die Kommunalwahlen 2024 weisen für die Einheitsgemeinde Gardelegen einige Besonderheiten auf. So werden in gleich drei Ortschaften erstmals ein Ortschaftsrat gewählt. Und zwar in Trüstedt mit fünf Kandidaten, Jävenitz mit 10 und Jerchel mit 9 Kandidaten. Darüber hinaus sollen für zwei Ortschaften jeweils ein Ortsvorsteher bestimmt werden: Weteritz und Ipse.