Bernd Groß geht zum Jahresende in den Ruhestand. Ab 1. Januar 2025 gibt es dann in Gardelegen keinen Schlüsseldienst mehr. Dann hilft im Notfall vielleicht nur noch die Brechstange.

Schlüsseldienstfachmann Bernd Groß, hier mit seiner Frau Marion vor seinem Geschäft in der Breitscheid-Straße, wechselt zum Jahresende in den Ruhestand. Sollte sich kein Nachfolger finden, dann gibt es in Gardelegen keinen Schlüsseldienst mehr.

Gardelegen - An der Wohnungstür klingelt der Postbote. Man öffnet, geht kurz vor die Tür – ein Windzug, die Tür fällt zu. Und in der Wohnung befinden sich gerade zwei kleine Kinder – allein. Oder Schlüssel abgebrochen, verloren, in der Wohnung vergessen. Was nun? Aufbrechen? Ein Schlüsseldienst muss her. Doch das könnte in der Region Gardelegen zum Problem werden.