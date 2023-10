In der Einheitsgemeinde Gardelegen wird ab Montag an zwei Brücken gebaut. Für Autofahrer bringt das Unannehmlichkeiten mit sich.

Gardelegen/Mieste (vs) - Ab Montag, 23. Oktober, werden im Altmarkkreis Salzwedel Instandsetzungsarbeiten an zwei Brücken durchgeführt. Autofahrer auf den Bundesstraßen 71 und 188 müssen mit Behinderungen rechnen und sollten mehr Zeit einplanen – vor allem auf dem Gebiet der Einheitsgemeinde Gardelegen.

Ampelregelung auf der Stendaler Chaussee

Gebaut wird zum einen an der B 71-Brücke über die Stendaler Chaussee in Gardelegen. „Hier ist keine Vollsperrung erforderlich. Der Verkehr kann halbseitig mit Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt werden“, erklärt Peter Mennicke, Pressesprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales.

Bei der zweiten Brücke handelt es sich um jene im Zuge der Kreisstraße 1112, östlich von Wernitz, über die B 188. „Diese Brücke muss für die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten voll gesperrt werden“, kündigt Mennicke an.

Umleitung über Wernitz und Mieste

Aus Richtung Sachau kommend ist die Umleitung über die Gemeindestraße durch die Orte Wernitz und Mieste zur B 188 ausgeschildert. Der Verkehr aus Richtung Miesterhorst wird ab der westlichen Anbindung von Mieste in die Gegenrichtung umgeleitet.

An beiden Brücken werden die so genannten Fahrbahnübergangskonstruktionen instandgesetzt. Die Funktionalität dieser Bauteile ist erforderlich, um Verformungen infolge von Temperatur und Lasteinträgen aufzunehmen und somit den Übergang zwischen Bauwerk und Straße auszugleichen. Im Zuge der Arbeiten werden auch Fahrbahnschäden auf den Brücken beseitigt, so der Ministeriumssprecher in der Ankündigung weiter.

Die Kosten dafür betragen voraussichtlich gut 230.000 Euro. Mitte November sollen sämtliche Arbeiten beendet sein, so dass der Verkehr wieder ungehindert rollen kann.