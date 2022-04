Abriss der alten Brücke über den Augraben zwischen Jeetze und Störpke

Aufgrund von Lieferengpässen ruhten die Arbeiten an der Erneuerung der Brücke an der L15 kurzzeitig. Nun geht es weiter. Kann der Fertigstellungstermin gehalten werden?

Jeetze/Störpke - Die Brücke über den Augraben an der Landesstraße 15 zwischen Jeetze und Störpke wird erneuert. Bislang wurde die Fahrbahn zurückgebaut. Am 6. Oktober begann der Abriss der bisherigen Überführung. Zuvor war eine Verrohrung des Augrabens erfolgt. Damit werde zum einen ein kontinuierlicher Gewässerabfluss gewährleistet, zum anderen diene diese als Schutzgerüst für herabfallendes Rückbaumaterial. Sei der Rückbau abgeschlossen, würden auf beiden Uferseiten Rammebenen hergestellt, so dass Mitte Oktober mit den Gründungsarbeiten für die neue Brücke begonnen werden könne, wie Meike Portius, die Regionalbereichsleiterin der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt Nord, auf Anfrage mitteilte.